Cronaca Boatness celebra il 140° anniversario del cantiere Beneteau con una serata di emozioni e storia nel magnifico contesto delle mura storiche

Ieri sera, venerdì 30 agosto, nel suggestivo scenario delle mura storiche di Alghero in Banchina Sanità, gli scafi Beneteau si sono riuniti per festeggiare il 140° anniversario del cantiere francese. L’evento è stato organizzato dal dealer per la Sardegna, Boatness, di Gianfranco e Davide Falchi, per celebrare questo importante traguardo insieme agli armatori e agli appassionati del marchio. La serata ha visto l’esposizione dell’intera gamma Beneteau fuoribordo a motore, dai modelli Flyer agli Antares, che hanno fatto bella mostra di sé, sottolineando la qualità e l’eccellenza che da sempre contraddistinguono il marchio. Fondato nel 1884 da Benjamin Beneteau, il cantiere si è affermato come leader mondiale nella produzione di barche a vela e a motore, con una rete di 23 siti di produzione e una presenza globale garantita da dealer di esperienza come Boatness di Alghero. Oggi Beneteau insieme ai responsabili della rete vendita continua a innovare, puntando su sostenibilità e tecnologia per regalare esperienze uniche agli appassionati di nautica. La serata non è stata solo una celebrazione dei successi del cantiere, ma anche un tributo alla famiglia Falchi, che dagli anni ’70, grazie Michele, padre di Gianfranco e Davide, rappresenta un punto di riferimento per la nautica nel nord ovest della Sardegna. Il gala, organizzato presso il Marina di Aquatica, è stato allietato dalle melodie del saxofono e si è concluso con il tradizionale taglio della torta, un momento di condivisione e gioia per tutti i partecipanti. Boatness e Beneteau proseguiranno i festeggiamenti del marchio al prossimo Salone Nautico Internazionale di Genova in programma dal 19 al 24 settembre. Lo staff di Boatness sarà a disposizione per presentare gli ultimi modelli della gamma Beneteau.