Follia a Quartu Sant'Elena: Scippato un barboncino da un malvivente in scooter. Disperato l’appello del padrone

Alessandro Calvino, proprietario del barboncino, è sotto shock dopo aver saputo del furto. “Avevo affidato il mio George a due dog sitter prima di partire per le vacanze, mai avrei potuto immaginare quello che sarebbe successo”, ha dichiarato il dentista, visibilmente scosso dall’accaduto. La sua angoscia lo ha portato a lanciare un disperato appello sui social: "Si chiama George, sicuramente sta cercando le mie coccole. Spero davvero che qualcuno lo trovi e me lo riporti. Sono disposto a offrire una lauta ricompensa". La vicenda ha suscitato grande clamore e indignazione, con i cittadini di Quartu Sant'Elena che si sono subito mobilitati per cercare di ritrovare il cane. In un gesto di solidarietà, molti hanno condiviso l’appello di Calvino, unendosi nella speranza di restituire il piccolo George al suo proprietario. Questo inquietante episodio, che ha visto il furto di un animale da compagnia in pieno giorno, lascia un senso di insicurezza e incredulità nella comunità locale. In attesa che il colpevole venga individuato, le ricerche di George continuano senza sosta, nella speranza che la storia possa avere un lieto fine.

Una tranquilla passeggiata con un cane si è trasformata in un incubo per due dog sitter a Quartu Sant'Elena. Mentre erano impegnati a portare a spasso George, un barboncino bianco affidato loro dal dentista cagliaritano Alessandro Calvino, un malvivente è apparso all’improvviso. Con la scusa di voler accarezzare il cane, lo sconosciuto ha improvvisamente strappato il guinzaglio dalle mani dei dog sitter ed è fuggito a bordo di uno scooter, lasciando i presenti sbigottiti.