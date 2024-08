Al Festival Letterario & Solidale San Bartolomeo premio al celebre illusionista Alfredo Barrago

I premiati delle passate edizioni: 2007 Antonio Romagnino 2008 padre Antonio Sconamila 2009 Vito Biolchini e Elio Turno Arthemalle 2010 Antonello Lai 2011 Pietro Atzeni 2012 Giuseppina Primavera 2013 Giovanni Farci e Gennaro Longobardi 2014 Stefania Onida 2015 Venanzio Corrias 2016 Arnaldo Cuccu e Anna Addis 2017 Fabrizio Frongia e Eleonora Guggeri 2018 // 2019 Gianni Filippini, Antonio Lai e Rosaria Floris 2020 Angelo Cremone 2021 // 2022 Massimiliano Mazzotta 2023 Biagio Arixi Ed infine per quest’anno: 2024 Alfredo Barrago





Il programma proseguirà poi con: Sabato 31 agosto, ore 20: il Gruppo teatrale Is Amigas di Anna Pibiripresenta “Bell’est su giogu”. Sabato 7 settembre, ore 20: Gabriele Colombini, Tutta colpa dello stress, Piemme, Tullio Boi, RICOVERID: Dialoghi ironici in una società post Covid; intervento di un esponente di AIFO(Associazione italiana amici di Raoul Follereau), introduzione di Vincenzo Di Dino, incursioni di Alessandra Sorcinelli. Venerdì 13 settembre, ore 20: Maria Rita Sanna, Mandorla Amara, Edizioni Convalle, Maria Rita Sanna, La colpa dei padri, Patrizia Floris, Albert, Amico Libro, Patrizia Floris, Quello che nasconde il mare, Amico Libro. Domenica 15 Settembre, ore 20 (in Chiesa): CONCERTO GRUPPO VOCALE LAETI CANTORES, Direttore: Giovanni Schirra. Giovedì 26 settembre, ore 20: Milvia Petta, G.M. Sartorio: l’Arte, la Sostanza e lo Spirito, Francesco Congiu, Mio babbo, un fotografo di famiglia. Proiezioni fotografiche. Intervista di Vincenzo Di Dino. Venerdì 27 settembre, ore 20: (quando scrivono gli avvocati) Gianni Tanda, All’ombra dell’elefante, Abba Edizioni, Daniele Manca, L’alba è già passata, Condaghes. Presenta Vincenzo Di Dino. Letture a cura di Aldo Orrù. Domenica 29 settembre, dalle ore 18: SKuola di RisiKo! e Torneo di RisiKo!organizzato dal RisiKo! Club Sardegnache chiuderà la prima parte del 19° Festival Letterario & Solidale San Bartolomeo. Nelle serate saranno consegnati ai presenti i regolamenti per il Premio Letterario San Bartolomeo. Tema: “undici”. Scadenza: giovedì 30 ottobre 2024. Premiazioni: domenica 8 dicembre 2024. Numerosi artisti, ogni sera, espongono a turno alcune loro opere. Buon successo anche per le “cene con gli autori”: chi ha piacere, tutte le sere dopo le ore 22, potrà mangiare la pizza e chiacchierare con gli autori. Continuano anche le altre iniziative del Festival: SCAMBIOLIBRI: tutte le sere, puoi portare dei libri che hai già letto e prenderne altri.





RACCOLTAPASTA: tutte le sere puoi portare un pacco di pasta per i meno fortunati. MIGLIOR LIBRO: attraverso la lotteria di autofinanziamento, potrai votare per i tuoi libri preferiti. Estrazione l’8 dicembre. A.R.K.A. Eventi Culturali e il Festival Letterario & Solidale San Bartolomeoaderiscono a #DonareMiDona Non Profit, dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) con lo Scambiolibri e la Raccoltapasta e puoi votare la nostra iniziativa fino al 22 settembre 2024. Il Festival, organizzato da A.R.K.A. Eventi Culturali ha chiesto patrocinio e contributo al Comune di Cagliari e la partecipazione di diverse associazioni per la riuscita del “più piccolo dei grandi Festival o del più grande dei piccoli Festival” che, grazie al ritorno di padre Antonio Sconamila è tornato nella sede che lo ha visto nascere nel 2006.

Oggi, 30 agosto, alle ore 20, in viale Calamosca 6, Cagliari, il 19° Festival Letterario & Solidale San Bartolomeo prevede nella sua programmazione il premio “Serata in Onore di…” Alfredo Barrago! Con Lucio Tunis (insegnante, musicista, ideatore ed organizzatore di eventi), Antonio Lai (musicista, personaggio televisivo, autore del libro “Io cantautore”), Antonio Palmas (libero professionista, counselor, trainer, coach, mentalista e scrittore). Presenta Vincenzo Di Dino. Il premio è attribuito a quanti hanno dato lustro a Cagliari o alla Sardegna.