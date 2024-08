Cronaca Tragedia sulla Sassari-Alghero: Muore la 26enne Paola Sanna dopo lo schianto frontale

È morta Paola Sanna, la 26enne che nella notte di lunedì 26 agosto era rimasta coinvolta in uno schianto frontale sulla statale 291 Sassari-Alghero. Ricoverata nel reparto di rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, le sue condizioni erano apparse disperate fin dal primo momento. La giovane, originaria di Sassari, non è riuscita a sopravvivere ai gravi traumi riportati nell'incidente. Nella collisione sono stati coinvolti anche quattro turisti provenienti dalla penisola, che viaggiavano a bordo di una Honda CR-V. L'impatto violento ha lasciato tutti feriti, ma per Paola la situazione è apparsa subito critica. I medici hanno fatto il possibile, ma non c'è stato nulla da fare. Un altro tragico episodio si aggiunge alla lunga lista di incidenti mortali su quella strada, già tristemente nota per la sua pericolosità. Una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando dietro di sé dolore e sgomento.