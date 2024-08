Olbia ospita il Temporary Shop dell'Artigianato barbaricino: Un viaggio tra tradizione e innovazione

La serata proseguirà con l’esposizione e vendita dei prodotti tipici del centro Sardegna e della Gallura, arricchita da un aperitivo che offrirà degustazioni di vini e specialità gastronomiche della Barbagia. A chiudere l’evento, i canti del gruppo folcloristico “Tenores di Oliena”, che aggiungeranno un tocco autentico e suggestivo all’intera esperienza. Il temporary shop, aperto al pubblico da giugno e attivo fino a ottobre, si è già rivelato un successo, attirando l’attenzione di un pubblico ampio e variegato, interessato non solo all’acquisto di prodotti unici, ma anche a conoscere la storia e le tradizioni che li accompagnano. Questa iniziativa segue il positivo riscontro ottenuto al “Salone delle Botteghe” di Sassari, confermando l’interesse crescente per l’artigianato artistico sardo. “La nostra missione è valorizzare e promuovere l’artigianato tipico e tradizionale della Sardegna, che rappresenta una risorsa creativa e culturale di inestimabile valore,” affermano Giuseppe Pireddu e Pietro Mazzette, Presidente e Segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra. “Il ‘fatto ad arte’ sardo non è solo un simbolo di qualità e unicità, ma anche un baluardo contro l’omologazione globale.” Paolo Puddu, Presidente del GAL Barbagia, sottolinea l’importanza di queste iniziative per lo sviluppo locale: “Le creazioni che esponiamo a Olbia dimostrano come il Gal Barbagia sia uno strumento cruciale per la valorizzazione dell’artigianato. Questi prodotti non solo arricchiscono l’estetica del territorio, ma fungono da ponte tra passato e presente, preservando la storia e l’identità culturale locale.” L’appuntamento di domani sera rappresenta dunque una celebrazione della tradizione e della creatività, un omaggio a quell’artigianato che continua a vivere e a rinnovarsi, raccontando la Sardegna attraverso le mani dei suoi artigiani.

OLBIA – Domani, venerdì 30 agosto, Olbia accoglierà una nuova tappa della "Nuova Rete degli Artigiani di Barbagia" (Nuova RADIBA), un progetto nato per valorizzare le eccellenze dell'artigianato artistico barbaricino. L’evento si svolgerà presso la Galleria Marchionni, in Corso Umberto 175, dalle 18.00 alle 22.00, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra arte, cultura e tradizioni. Organizzato da Confartigianato Nuoro Ogliastra, in collaborazione con Confartigianato Imprese Gallura, e finanziato dal GAL Barbagia, il temporary shop è una vetrina unica che mette in risalto le produzioni artigianali di 14 imprese provenienti dal cuore della Sardegna. L’iniziativa, parte del progetto più ampio avviato nel 2023, ha l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale, favorendo la cooperazione tra gli artigiani e promuovendo l’unicità dei loro prodotti. L’evento di domani, denominato “Aperitivo artigiano”, rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire le creazioni artigianali di eccellenza: filigrana, ceramica, tessuti, legno, pelle e metalli si intrecciano in opere che raccontano la storia e l’anima della Barbagia. Oltre alla possibilità di ammirare e acquistare queste meraviglie, i visitatori potranno partecipare a laboratori artigianali dove maestri del settore dimostreranno la loro abilità nella lavorazione della filigrana sarda, della ceramica e della tessitura.