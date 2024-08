Sardegna, Forestas in prima linea contro il deperimento delle foreste: Stanziati 1,1 milioni di euro

Queste risorse saranno utilizzate per le prime attività di monitoraggio, compresa la continuazione degli studi sui deperimenti degli olivastri, che rappresentano un altro aspetto critico del deterioramento della macchia mediterranea. Parallelamente, 400mila euro saranno destinati alla creazione di una Rete regionale per il monitoraggio fitosanitario, una struttura permanente che avrà il compito di controllare costantemente lo stato di salute delle foreste e fornire supporto decisionale al tavolo tecnico. L'Agenzia Agris, in collaborazione con il Corpo forestale, la Protezione civile, Forestas e il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, coordinerà queste operazioni attraverso una convenzione specifica. In base ai risultati del monitoraggio, il tavolo tecnico fitosanitario forestale potrà richiedere ulteriori risorse, che saranno reperite tramite successive variazioni di bilancio, come precisato nella delibera.

La Giunta Todde ha ufficializzato, attraverso una delibera approvata all'indomani di un tavolo tecnico specifico convocato dall'assessora dell'Ambiente Rosanna Laconi, l'avvio delle attività per contrastare il preoccupante fenomeno di dissecamento e deperimento delle sugherete e leccete della Sardegna. L'Agenzia Forestas sarà incaricata delle principali misure operative, in un impegno che si estenderà ben oltre la normale gestione dei cantieri forestali. L'obiettivo è chiaro: monitorare l'estensione, comprendere le cause e misurare l'intensità di un fenomeno che minaccia seriamente le foreste dell'isola, dovuto principalmente ad agenti patogeni e alla persistente siccità. Per raggiungere questo scopo, verranno impiegate tutte le tecnologie disponibili, dai droni ai sensori avanzati, accompagnate da una serie di attività diagnostiche che dovranno chiarire rapidamente l'eziologia dei problemi in corso, permettendo così di definire le azioni di contrasto più appropriate e tempestive. Il finanziamento complessivo ammonta a 1,1 milioni di euro, suddivisi in 500mila euro destinati al 2024 e 250mila euro per il 2025.