Orrore a Sarroch: Conserva la madre nel freezer per intascare la pensione

Il figlio, Sandro Mallus, ha ammesso l'orrendo crimine con una freddezza che lascia sgomenti: "È morta un gennaio, mi servivano quei soldi," ha dichiarato agli inquirenti, in una confessione che spoglia ogni legame di umanità e pietà. Le parole di Mallus non solo rivelano la sua disperazione economica, ma anche una totale assenza di scrupoli morali. La vicenda ha gettato un'ombra di inquietudine su un paese già provato dalle difficoltà quotidiane.





La pensione della signora Pilloni, percepita indebitamente dal figlio per mesi, è l'ennesimo capitolo di una serie di truffe ai danni dello Stato, ma ciò che rende questo caso particolarmente raccapricciante è l'occultamento del cadavere in un freezer, come fosse un oggetto qualsiasi da nascondere. L'autopsia che sarà eseguita all'ospedale Brotzu di Cagliari potrà forse fornire ulteriori dettagli sulla data e le cause della morte, ma nulla potrà lenire il senso di sgomento che pervade chiunque si trovi a riflettere su questa storia. Una storia che ci costringe a confrontarci con la parte più oscura dell'animo umano, dove l'interesse personale può spingersi fino a trasformare la morte di una madre in una miserabile fonte di guadagno.

Di fronte alla scoperta fatta dai carabinieri di Sarroch, la coscienza collettiva si trova ad affrontare uno dei casi più sconvolgenti di truffa ai danni dello Stato e di disumanizzazione dei legami familiari. Sandro Mallus, 54 anni, è stato denunciato per aver occultato il corpo della madre, Rosanna Pilloni, 78 anni, in un congelatore, continuando a percepire la pensione della donna, ormai deceduta da tempo. Nella tranquilla comunità di Sarroch, in provincia di Cagliari, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che dietro le porte chiuse della casa di Rosanna Pilloni si celasse una tragedia così agghiacciante. La scoperta è avvenuta quasi per caso: i carabinieri, impegnati in un controllo di routine, hanno rinvenuto il corpo della donna, avvolto in uno spesso strato di ghiaccio, all'interno di un congelatore a pozzetto.