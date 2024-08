Sarroch, lunedì da incubo: Odore di gas dalle raffinerie Saras sconvolge la città

Il sindaco Angelo Dessì ha subito contattato i vertici della Saras, chiedendo spiegazioni e sollecitando un incontro urgente. "Non si può tollerare un simile disagio," ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo che l'azienda ha il dovere di intervenire per risolvere una situazione che si è già verificata in passato. Luca Tolu, Assessore alle Politiche Ambientali, ha richiesto l'intervento dell'Arpas per verificare la qualità dell'aria e accertare eventuali rischi per la salute pubblica. Nel frattempo, la Saras ha emesso una nota in cui non fornisce spiegazioni chiare sull'accaduto, affermando di non aver riscontrato anomalie durante un primo controllo.





Nonostante la mancanza di dettagli ufficiali, alcune fonti ufficiose suggeriscono che il problema possa essere legato a un blocco parziale degli impianti. Tuttavia, si attende ancora una conferma ufficiale da parte dell'azienda. Per ora, la popolazione di Sarroch resta in attesa di risposte concrete, con la speranza che episodi simili non si ripetano più.

Un lunedì da dimenticare per gli abitanti di Sarroch, costretti a vivere una giornata segnata da un persistente e maleodorante odore di gas proveniente dalle raffinerie della Saras. Fin dalle prime ore del mattino, l'aria irrespirabile ha spinto i cittadini a tempestare di chiamate e messaggi i centralini dell'amministrazione comunale, esprimendo la loro preoccupazione per una situazione che sembra essere diventata insostenibile.