Gommone incagliato ad Alghero: Interviene la Guardia Costiera, salvi cinque turisti

Una motovedetta è rapidamente giunta sul posto, fornendo l’assistenza necessaria per trainare il gommone verso il punto di approdo più vicino, la Baia di Porto Conte. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Alghero, Biagio Semeraro, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di navigare con responsabilità e sicurezza, rispettando sempre le norme di navigazione. "Il mare della Riviera del Corallo è meraviglioso e va goduto appieno, ma è fondamentale farlo con prudenza e consapevolezza," ha dichiarato il Comandante Semeraro, invitando tutti i diportisti a prestare la massima attenzione durante le escursioni in mare. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di conoscere bene le caratteristiche del mare in cui si naviga e di essere preparati a gestire eventuali imprevisti. La Guardia Costiera, come sempre, ha dimostrato prontezza e professionalità nel garantire la sicurezza in mare, ma la prevenzione resta la chiave per evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Ad Alghero, un gruppo di cinque turisti ha vissuto una disavventura in mare dopo aver affittato un gommone per esplorare le splendide coste della Riviera del Corallo. Senza preoccuparsi della profondità del fondale, i turisti hanno cercato di avvicinarsi il più possibile a Punta Giglio, un’area particolarmente affascinante per le sue bellezze naturali, ma anche insidiosa per i bassi fondali. La situazione si è complicata all’altezza di Capo Baccato, dove il gommone si è incagliato, rendendo impossibile ogni tentativo di ripartire. Con l’imbarcazione in avaria e senza la possibilità di liberarsi da soli, i turisti hanno dovuto richiedere l'intervento della Guardia Costiera.