Turismo di montagna in Sardegna: 22mila presenze, ma il potenziale resta inespresso

In Sardegna, i comuni montani e parzialmente montani sono 318, con oltre 835mila abitanti e più di 104mila imprese, di cui quasi 26mila artigiane. Tuttavia, solo 1.200 di queste aziende si trovano in montagna, il che indica un potenziale non ancora pienamente sfruttato. “Nel cuore delle nostre montagne – aggiunge Meloni – i piccoli borghi rappresentano un tesoro inestimabile di cultura, tradizione e bellezza naturale. Valorizzare il turismo in questi luoghi non significa solo promuovere una destinazione, ma anche preservare e celebrare un patrimonio unico che merita di essere scoperto e apprezzato”. La valorizzazione del turismo montano in Sardegna passa anche attraverso il coinvolgimento delle imprese artigiane, che svolgono un ruolo fondamentale nell’economia locale.





Attorno alle località montane, infatti, operano numerose piccole imprese che offrono una vasta gamma di servizi, dall’alloggio e ristorazione ai trasporti, servizi culturali, svago, manutenzione, vendita di abbigliamento e attrezzature, artigianato tradizionale e prodotti enogastronomici. Daniele Serra, Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna, sottolinea l’importanza di una pianificazione e gestione più efficaci del turismo di montagna: “Abbiamo necessità di dati ancora più approfonditi per controllare meglio l’impatto dei visitatori, sostenere un’adeguata pianificazione, migliorare la conoscenza dei modelli di turisti e costruire prodotti sostenibili in linea con le esigenze dei consumatori”. Il rapporto evidenzia come il turismo di montagna in Sardegna, se adeguatamente sviluppato, possa contribuire non solo al rilancio economico delle comunità locali, ma anche alla conservazione delle tradizioni e della cultura del territorio. Tuttavia, per realizzare questo potenziale, è necessario un impegno maggiore nella valorizzazione di queste aree, con politiche mirate che promuovano lo sviluppo sostenibile e assicurino che le attività turistiche vadano a beneficio delle comunità locali.

Nel 2023, oltre 22mila turisti hanno scelto le montagne della Sardegna come meta per le loro vacanze, un numero in crescita rispetto ai 20mila dell'anno precedente. Di questi, il 55% erano sardi, mentre il restante 45% proveniva dal resto d’Italia e dall’estero. Tuttavia, nonostante l’aumento delle presenze, il tasso di turisticità della montagna sarda rimane basso, fermandosi all'1,1%, ben al di sotto del 12,7% registrato nel resto dell'isola. Questi dati, elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sono parte del rapporto “Economia e imprese della montagna della Sardegna: perimetri e tendenze”, che mette in luce le sfide e le opportunità per il turismo montano nell’isola. Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Sardegna, commenta: “Il turismo montano in Sardegna è un turismo di serie A, ma è ancora sottovalutato e relegato ad attività di rincalzo. Se gestito in modo sostenibile, ha il potenziale per aumentare i redditi delle comunità locali e aiutare a preservare le loro risorse naturali e culturali. Soprattutto ha dimostrato di essere un’ancora di salvezza per molte comunità in difficoltà”. Il rapporto sottolinea come la montagna sarda, con i suoi piccoli borghi e le sue bellezze naturali, rappresenti un tesoro inestimabile che merita di essere valorizzato.