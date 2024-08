Raccolta carta e cartone in Sardegna: Crescita modesta e lontana dall'eccellenza

In altre parole, non siamo ancora in grado di intercettare i rifiuti cellulosici come si dovrebbe. Il tasso di intercettazione in Sardegna si attesta al 12,9%, contro un più dignitoso 15% delle regioni "virtuose". Ma di cosa ci stupiamo? Anche quando ci impegniamo, sembra che rimaniamo sempre un po' indietro. E non pensiate che la pioggia di denaro abbia fatto chissà quale differenza: Comieco ha sborsato oltre 5 milioni di euro ai 287 Comuni convenzionati per gestire quasi 70.000 tonnellate di carta e cartone avviate al riciclo. Sarebbe quasi una buona notizia, se non fosse che, guardando i dettagli, ci rendiamo conto che l'isola è ancora ben lontana dall'eccellenza. A Sassari, dove si raccolgono quasi 33.000 tonnellate con una media pro-capite di 70 kg, ci si avvicina a risultati decenti, ma se ci spostiamo a Oristano, i numeri si abbassano già a 59,5 kg per abitante. A Cagliari si raggiungono le 25.000 tonnellate, con un pro-capite di 60,5 kg, mentre Nuoro e il Sud Sardegna si muovono tra i 50 e i 61 kg a testa. In sintesi, possiamo congratularci con la Sardegna per aver mosso qualche passo in avanti, ma non dimentichiamo che c'è ancora molta strada da fare. Se questo è il meglio che possiamo fare, allora sì, è una grande notizia… per chi si accontenta del poco.

Grandi notizie, si fa per dire: la Sardegna ha finalmente smesso di dormire e si è ricordata di mettere mano alla raccolta differenziata di carta e cartone. Sembra che nel 2023 si sia registrato un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente, con un totale di oltre 96.000 tonnellate raccolte. Sì, avete capito bene, ben 3.000 tonnellate in più rispetto al 2022. È quanto emerge dal 29° rapporto annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici. Ora, prima che cominciate a stappare lo champagne, vediamo un po' i numeri reali. In media, ogni sardo ha differenziato 61 kg di carta e cartone, una cifra che – guarda caso – è ancora al di sotto della media nazionale di 64 kg. Certo, è il dato più alto tra le regioni del Sud Italia, isole comprese, ma, come direbbe il buon senso, non è che ci volesse molto a fare meglio di altre regioni che arrancano. Il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti, ci rassicura che ci sono margini di miglioramento.