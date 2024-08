Scontro auto-moto sulla Statale 554 a Quartu: Centauro in gravi condizioni, automobilista denunciata per guida in stato di ebbrezza





Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma un dettaglio significativo è emerso subito dopo l'arrivo dei carabinieri della stazione temporanea di Flumini di Quartu, intervenuti per effettuare i rilievi. La conducente della Peugeot è stata sottoposta all'alcoltest, che ha rivelato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite legale di 0,50 g/l. A seguito di ciò, la donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, e la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e per valutare eventuali ulteriori responsabilità. Intanto, la comunità rimane col fiato sospeso per le condizioni del motociclista, mentre l'episodio sottolinea ancora una volta i rischi gravissimi legati alla guida in stato di ebbrezza.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina lungo la statale 554, nel territorio di Quartu Sant'Elena, lasciando due feriti, uno dei quali in condizioni critiche. L'incidente ha visto coinvolti un motociclista di 48 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu, e la sua passeggera, una donna di 33 anni, trasportata al Policlinico di Monserrato con ferite lievi. Il sinistro è avvenuto quando la Yamaha su cui viaggiavano i due è stata colpita da una Peugeot 208, guidata da una 33enne di Cagliari.