Rimini e Riccione: Truffa sui bonus vacanze, le Fiamme Gialle smascherano i furbetti

In un Paese dove, secondo alcune stime, circa due milioni di italiani gonfiano le storie delle proprie vacanze, questa truffa è un passo ulteriore verso la berlina. I furbetti, come topi attirati nella trappola, sono stati smascherati grazie a un lavoro meticoloso e tecnologicamente avanzato delle Fiamme Gialle. Sono stati sequestrati beni per oltre un milione di euro e dieci persone sono state accusate di associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato. Una frode orchestrata con precisione, ma alla fine smascherata da chi, quotidianamente, si occupa di far rispettare le leggi e proteggere le casse pubbliche da abusi e inganni.

Rimini – Un'operazione delle Fiamme Gialle ha portato alla luce una truffa ai danni dello Stato che ha dell'incredibile. Utilizzando social network e banche dati, la Guardia di Finanza di Rimini e Riccione ha smascherato una rete di strutture alberghiere che, pur risultando non operative, avevano illecitamente ottenuto oltre 2800 Bonus Vacanze per soggiorni "fantasma".