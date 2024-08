Scontro frontale a Rudas: Cinque feriti, grave una 26enne

La scena era da incubo: i Vigili del Fuoco hanno dovuto impiegare cesoie e divaricatori per estrarre i conducenti e un passeggero dalle lamiere contorte delle vetture. Sul luogo dell'incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti prontamente anche il personale sanitario e le ambulanze medicalizzate, che hanno trasportato i cinque feriti agli ospedali di Sassari e Alghero. Tra di loro, la conducente della Yaris, una 26enne, è stata ricoverata in condizioni gravi. L'impatto è stato devastante, lasciando poco spazio alla speranza di un esito diverso. Due delle persone coinvolte, miracolosamente uscite da sole dall'abitacolo di una delle vetture, sono state accompagnate in ospedale per controlli. Sul posto, la Polizia Stradale e i Carabinieri hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità. Un altro incidente che ci ricorda, tragicamente, quanto possa essere sottile la linea tra la normalità di un viaggio e la brutalità della strada.

Nella notte, alle 22.50, la tranquillità della Statale 291 Var A, nei pressi della cantoniera di Rudas, è stata brutalmente interrotta da uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili. L'impatto, avvenuto al chilometro 1 della strada, ha richiesto l'intervento immediato della squadra 10A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero. La gravità della situazione ha costretto i soccorritori a richiedere l'ausilio di un'altra squadra, questa volta dalla Sede Centrale di Sassari. L'incidente ha visto due veicoli trasformarsi in trappole di lamiere: una Honda CR-V, con a bordo dei turisti, e una Toyota Yaris, guidata da una giovane di Cagliari.