Sardegna, terra di conquista: L'Incessante saccheggio delle spiagge

La scena è desolante: un'auto carica di "souvenir" rubati, fermata dagli agenti della Security, che, con la stessa precisione con cui si cerca la droga, scovano nel bagagliaio questi sassi destinati a un sequestro e a una multa che potrebbe arrivare fino a 3.000 euro. È una storia che si ripete. I sardi la conoscono bene: ogni anno, il peso dei bagagli illegali non si misura in grammi ma in chilogrammi di natura sottratta. Le leggi ci sono, come quella del 2017 che prevede sanzioni pesanti per chi si appropria illegalmente delle risorse naturali dell'isola. Eppure, non bastano a fermare chi, con arroganza o ignoranza, continua a vedere la Sardegna come una terra di conquista. Il ritorno dei sassi al loro luogo d'origine, come ordinato dai funzionari delle dogane, è solo un gesto simbolico.





Il danno, però, è reale. Ogni granello di sabbia, ogni conchiglia e ogni sasso rimosso rappresentano una ferita inflitta a un ecosistema che già lotta contro l'erosione costiera e gli effetti del cambiamento climatico. Questa è la Sardegna di oggi: una terra splendida ma vulnerabile, dove il rispetto per l'ambiente dovrebbe essere il primo insegnamento per chi arriva. Eppure, la lezione sembra non essere mai stata appresa abbastanza. Forse perché, per alcuni, il valore di una spiaggia non risiede nella sua bellezza incontaminata, ma nel poter dire "questo l'ho preso io." Ma non ci si deve arrendere. Le autorità sarde, i cittadini e chi davvero ama quest'isola devono continuare a lottare. Perché la Sardegna non è un negozio di souvenir a cielo aperto. È un luogo che merita rispetto, e il rispetto non si compra con una multa. Si costruisce con la consapevolezza e la responsabilità di chi sa che, a volte, il ricordo più prezioso è quello che si lascia dove si è trovato.

C'è un dramma che si consuma silenziosamente tra le bellezze naturali della Sardegna, una terra tanto amata quanto saccheggiata. Ogni estate, come un triste rituale, i turisti arrivano con la voglia di portare via un pezzo di questa isola, come se il ricordo di una spiaggia incontaminata potesse essere conservato in un pugno di sabbia o in un sasso liscio e bianco. Ma ciò che per loro è solo un ricordo da custodire, per la Sardegna rappresenta un ulteriore colpo a un patrimonio naturale già fragile. L'ultimo episodio di questo saccheggio moderno vede protagonisti una famiglia di turisti italiani, fermata al porto di Olbia mentre cercava di imbarcarsi con una ventina di sassi sottratti dalle spiagge di Pula.