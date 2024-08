Alghero: Contributi affitti, al via le domande ma servono più risorse

"Anche quest'anno dovremo fare i conti con il mancato trasferimento dei fondi da parte del Governo," sottolinea, aggiungendo che la Regione dovrà nuovamente fare la sua parte, utilizzando le proprie risorse per coprire le esigenze dei Comuni. La mancanza di fondi statali, spiega Salaris, rischia di incidere pesantemente sulla capacità di sostenere le famiglie più bisognose. Una volta chiusa la fase di presentazione delle domande, gli uffici saranno chiamati a rivedere le graduatorie per cercare di sopperire alle carenze con le risorse disponibili. Le richieste, già ora numerose, potranno essere presentate fino al 24 settembre, con tutte le informazioni necessarie accessibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero.

Alghero – L'assessora ai Lavori Pubblici, Maria Grazia Salaris, lancia l'allarme: "Servono più risorse". Entro il 24 settembre scadono i termini per presentare le domande per l’assegnazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione, ma le risorse attualmente disponibili potrebbero non bastare. Dagli uffici dei Servizi Sociali arriva l'esito delle somme disponibili, e l'assessora Salaris non nasconde la preoccupazione.