Emergenza Lingua Blu: Allevatori della Gallura al collasso senza vaccini

"Ogni giorno che passa, la situazione peggiora," affermano Antonello Fois ed Ermanno Mazzetti, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Nord Sardegna. Il settore bovino della Gallura, già messo a dura prova dalla siccità e dalla mancanza di fieno, si trova ora di fronte a una crisi che potrebbe avere conseguenze devastanti. Michele Filigheddu, delegato Anacli per la Sardegna, ha espresso la frustrazione crescente tra gli allevatori, sottolineando come la situazione fosse prevedibile e come si potesse intervenire tempestivamente con una campagna vaccinale mirata. La mancanza di azione ha lasciato gli allevatori in una situazione disperata, con il rischio concreto di danni irreparabili per l'economia locale. La rabbia degli allevatori cresce, e con essa l'urgenza di una risposta concreta da parte delle autorità competenti. La Gallura, terra di tradizione e produzione agricola, non può permettersi ulteriori ritardi. È necessario che la Regione metta in campo tutte le risorse disponibili per salvaguardare un settore vitale per l'economia sarda, evitando che il morbo della lingua blu lasci dietro di sé un paesaggio di aziende fallite e allevatori disperati.

La situazione è critica e il clima tra gli allevatori della Gallura è sempre più teso. Il blocco della movimentazione dei bovini, inizialmente limitato a poche aree attorno a Olbia, si è ormai esteso a tutta la regione nord-orientale della Sardegna. Il motivo? Un nuovo allarme lingua blu, una malattia virale che colpisce i ruminanti e che sta causando gravi danni economici a migliaia di aziende. Coldiretti, attraverso i suoi rappresentanti, ha lanciato un grido di allarme, denunciando l'inadeguatezza della risposta regionale. Nonostante le ripetute richieste, la Regione non ha ancora messo a disposizione i vaccini necessari per contrastare il sierotipo 8 del virus, destinando invece le dosi disponibili esclusivamente alla campagna vaccinale per gli ovini. Questo ritardo ha costretto gli allevatori a fare i conti con un blocco che rischia di protrarsi fino a ottobre, mettendo in ginocchio un settore già fortemente provato.