Alghero: Di nuovo fiamme all'ex locale El Trò, teatro di vandalismo e degrado

Ma cosa rimane da salvare in un edificio che ormai non è altro che un simbolo di abbandono e degrado? Chiusa da tempo per problemi burocratico-amministrativi, la struttura è stata posta sotto sequestro cautelativo dal Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura della Repubblica. Nel frattempo, è diventata un ritrovo abituale per teppisti e malviventi, che vi bivaccano impuniti, trasformando un tempo luogo di svago in una ferita aperta sul volto del lungomare. L’incendio di questa mattina non fa altro che confermare una situazione ormai fuori controllo. Il degrado che avvolge El Trò è un chiaro segnale di come le istituzioni abbiano perso la battaglia per il decoro e la sicurezza in questa parte della città. E mentre le fiamme si spengono, resta il sospetto che non sarà l’ultimo episodio.

Alghero – Teppisti scatenati, ancora una volta. Questa mattina, intorno alle 7.30, l’ex locale El Trò sul lungomare Valencia è stato nuovamente preso di mira. Le fiamme, chiaramente di origine dolosa, hanno lambito l’ingresso della struttura abbandonata, un luogo che ormai sembra attrarre il peggio della città. Non si tratta di un episodio isolato. Già nei mesi scorsi, El Trò era stato oggetto di un simile attacco incendiario. Anche allora, come oggi, solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Alghero ha impedito che il rogo si propagasse, limitando i danni.