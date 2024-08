Cronaca Malore alle Bombarde: Donna sassarese ricoverata in rianimazione

Un pomeriggio al mare si è trasformato in un incubo per una donna sassarese di 46 anni, che domenica è stata colta da un grave malore mentre nuotava nelle acque delle Bombarde, ad Alghero. La donna ha subito un arresto cardiaco, ma fortunatamente, grazie alla tempestiva presenza di un medico sul posto, è stata immediatamente rianimata. Il personale del 118 è intervenuto rapidamente, con l'elisoccorso che ha permesso di trasportare la donna in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Dopo essere stata intubata e stabilizzata, è stata ricoverata in rianimazione, dove i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni. La rapidità dell'intervento è stata cruciale per aumentare le sue possibilità di recupero, ma la situazione rimane delicata.