Nottata di paura ad Alghero: Incendio devasta villetta in zona Gutierrez

Il fuoco, domato con grande sforzo dai Vigili del Fuoco, ha provocato danni ingenti all'immobile, lasciando dietro di sé solo macerie fumanti e devastazione. Le cause dell’incendio restano, al momento, avvolte nel mistero. Non si sa ancora cosa abbia scatenato le fiamme che, in pochi minuti, hanno trasformato una tranquilla serata estiva in un incubo. Sul posto, le indagini sono in corso: Carabinieri e Vigili del Fuoco stanno collaborando per capire cosa possa aver dato origine al rogo. Le operazioni investigative proseguiranno nelle prossime ore.

È stata una notte di duro lavoro per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, chiamati all'azione quando il cielo sopra l'agro algherese si è illuminato di bagliori sinistri. Erano passate da poco le 23:00 quando la squadra di Via Napoli è stata allertata per un incendio che stava divampando in una villetta nella zona di Gutierrez, un’area conosciuta per la sua bellezza naturale e per la presenza di numerosi agriturismi.