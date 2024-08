Cronaca Blitz antidroga a Cagliari: Arrestati due uomini nel quartiere Generuxi

CAGLIARI – Un’operazione fulminea condotta dai Falchi della Squadra Mobile di Cagliari ha portato all’arresto di due uomini, rispettivamente di 51 e 40 anni, sorpresi in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il blitz, avvenuto in un immobile nel quartiere di Generuxi, ha permesso di rinvenire un significativo quantitativo di droghe sintetiche. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato oltre 400 grammi di GHB, comunemente noto come "droga dello stupro", 17 grammi di chetamina liquida, 13 grammi di ecstasy e alcuni grammi di metanfetamine. In aggiunta, sono stati trovati tre bilancini di precisione e diverse capsule vuote, presumibilmente destinate al confezionamento delle droghe. Gli arrestati sono stati immediatamente posti agli arresti domiciliari e saranno processati per direttissima. Nei loro confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma, in attesa delle prossime fasi giudiziarie.