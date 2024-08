Alghero: Ventenne arrestato per spaccio, sequestrata droga e armi

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era finito sotto la lente degli investigatori in passato, quando era stato fermato in una zona di Alghero frequentata dai giovani. In quell'occasione, era stato trovato in possesso di droga, un coltellino a serramanico e 300 euro in contanti. Questa volta, però, il quantitativo di sostanze stupefacenti e il materiale sequestrato hanno aggravato la sua posizione, portando all'arresto per detenzione e spaccio di droga. La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire che la droga era nascosta in vari punti dell’abitazione, dimostrando la cura con cui il giovane cercava di eludere i controlli delle forze dell'ordine. Ma l’esperienza e la determinazione dei Carabinieri hanno avuto la meglio, permettendo di smantellare un’attività di spaccio che, sebbene condotta in maniera discreta, era ormai nel mirino degli investigatori.

ALGHERO – Un giovane di 20 anni è finito in manette ad Alghero, arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Quello che i militari hanno scoperto nella sua abitazione ha tutti i contorni di una vera e propria "stazione della droga". Durante una perquisizione puntigliosa, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 100 grammi di marijuana, 26 dosi di cocaina, e un vero arsenale composto da un taser, un bastone telescopico e una lama di 9 centimetri. Non mancava neppure il denaro contante: 2500 euro in banconote di vario taglio, sospettate di essere il frutto dell’attività illecita.