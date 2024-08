La Maddalena: Turista a petto nudo aggredisce commerciante, ferito il titolare

Prima dentro il locale, poi fuori, dove la situazione è esplosa in una vera e propria colluttazione. Solo l'intervento tempestivo di alcuni passanti ha evitato che le cose peggiorassero ulteriormente. Tuttavia, il commerciante non è uscito indenne dalla vicenda: ha riportato alcune escoriazioni e una contusione, mentre il turista, nonostante tutto, ha potuto allontanarsi senza conseguenze immediate. L'episodio riflette un malcostume che sta diventando sempre più frequente nelle località turistiche italiane. Luoghi come La Maddalena, che attirano ogni anno migliaia di visitatori, si trovano a dover gestire situazioni che, in teoria, non dovrebbero nemmeno esistere.





Anni fa, un'ordinanza aveva vietato l'accesso ai locali pubblici a chiunque fosse sprovvisto di abbigliamento adeguato, un tentativo di mantenere il decoro in un’isola che vive di turismo ma che non vuole rinunciare alla sua dignità. Eppure, come dimostra questo episodio, l'ordinanza è difficile da far rispettare, soprattutto quando manca il buon senso. Perché, diciamocelo, ci vuole poco a comprendere che un negozio nel centro storico non è una spiaggia. Ma sembra che, per alcuni, questa distinzione sia un concetto troppo complicato. Nel frattempo, mentre la stagione estiva continua e La Maddalena si riempie di turisti, resta il monito di quanto accaduto. Un richiamo al rispetto delle regole, alla convivenza civile e, soprattutto, al buon senso, merce rara di questi tempi.

In questa estate torrida e affollata, La Maddalena si trova a fare i conti con un episodio che getta un'ombra su quella che dovrebbe essere una stagione di relax e turismo. Nel cuore del centro storico, un commerciante è stato aggredito da un turista di notevole corporatura, reo di essere entrato nel suo locale a petto nudo. Un episodio che ha dell'assurdo, ma che purtroppo si è concluso con un uomo ferito e un’aggressione evitata per un soffio grazie all'intervento di alcuni passanti. Il tutto è iniziato poco prima delle 17:00, quando l'uomo, non italiano, ha fatto il suo ingresso nel negozio senza maglietta. Un gesto che in altre circostanze potrebbe passare inosservato, ma che qui, in un locale del centro storico, non poteva essere tollerato. Il titolare, cercando di mantenere un minimo di decoro e rispetto per il luogo, ha invitato il turista a indossare la maglietta. Da lì è iniziato un diverbio che è rapidamente degenerato.