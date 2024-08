Monserrato: Maltrattamenti alla moglie, 56enne allontanato da casa e sottoposto a controllo elettronico

Il giudice, riconoscendo la pericolosità della situazione, ha disposto l’allontanamento urgente dell’uomo dall’abitazione familiare, aggiungendo successivamente un ulteriore livello di sicurezza: l’applicazione di strumenti di controllo elettronico. Questo dispositivo consentirà alle forze dell’ordine di monitorare costantemente la posizione dell’indagato, garantendo così una maggiore protezione per la donna. L’intervento rapido e deciso delle autorità mostra l'importanza di denunciare e non restare in silenzio di fronte a episodi di violenza domestica. In troppi casi, il terrore e la vergogna tengono le vittime prigioniere dei loro aguzzini, ma è fondamentale ricordare che esiste un sistema di protezione pronto a intervenire per garantire la sicurezza e la giustizia.





Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato, ma rappresenta l’ennesima testimonianza di quanto sia ancora diffusa la piaga della violenza domestica. Le misure adottate, dal divieto di avvicinamento al controllo elettronico, sono strumenti che possono fare la differenza tra la vita e la morte, tra la paura e la libertà. La comunità di Monserrato, come tante altre in Italia, deve prendere atto della gravità di questi episodi e lavorare insieme per promuovere una cultura del rispetto e della non violenza, garantendo che chiunque si trovi in situazioni di pericolo possa trovare il coraggio e il supporto necessario per chiedere aiuto.

Un altro triste caso di violenza domestica scuote la comunità di Monserrato. Un uomo di 56 anni è stato allontanato dalla propria abitazione familiare e gli è stato vietato di avvicinarsi alla moglie, dopo che questa ha rivelato di essere stata vittima di un lungo e doloroso calvario di maltrattamenti. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Cagliari e seguito dai carabinieri della stazione di Monserrato. La misura cautelare si è resa necessaria dopo l’intervento dei carabinieri della stazione di Sestu, avvenuto lo scorso 17 agosto, quando la donna ha deciso di denunciare il marito, raccontando anni di minacce, ingiurie e percosse. Un quadro di abusi psicologici e fisici che aveva raggiunto l’apice in un recente episodio di aggressione. Sebbene non vi siano state lesioni fisiche, la gravità della situazione ha portato all’attivazione del protocollo "Codice Rosso", che prevede interventi tempestivi per proteggere le vittime di violenza domestica.