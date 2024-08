Tragico incidente al buio sulla 131: Giovane nordafricano muore investito

L’ambulanza del 118 è arrivata rapidamente sul posto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Come se non bastasse, poche ore dopo, un altro migrante, anche lui nordafricano, è stato investito nelle vicinanze mentre percorreva la strada su un monopattino. Fortunatamente, il ragazzo ha riportato solo qualche ferita. Si era appena recato al centro migranti di Sestu, a poca distanza dal luogo del primo incidente.





La polizia stradale è al lavoro per fare chiarezza su entrambi gli episodi, e si indaga per capire se i due casi possano essere collegati. Resta da identificare la vittima del primo incidente, ma intanto emerge un quadro preoccupante: migranti che vagano senza meta, in una condizione di abbandono e precarietà che li espone a rischi mortali. E mentre si continua a parlare di accoglienza e integrazione, questi fatti dimostrano come la realtà sia ben diversa. Giovani lasciati a camminare, o addirittura a spostarsi su monopattini, lungo strade pericolose e buie, dove ogni passo può rivelarsi fatale. Un dramma che, ancora una volta, richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare seriamente la gestione di chi arriva in Italia in cerca di una vita migliore, ma finisce per incontrare solo solitudine e pericolo.

