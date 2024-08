Terralba riabbraccia la Statua della Madonna: il recupero dei Carabinieri di Oristano

La statua, alta circa 60 centimetri e realizzata dall'artista Dina Pala, era stata donata alla comunità da una famiglia di devoti ed era custodita in una teca di vetro lungo il percorso della processione di Marceddì, una tradizione religiosa profondamente radicata nel cuore dei terralbesi fin dal 1964. La notte del 19 gennaio, alcuni passanti avevano scoperto con sgomento che l'edicola votiva era stata violata, la vetrata infranta e la statua della Madonna sottratta. Questo furto aveva suscitato una forte indignazione, in particolare tra i pescatori, i quali considerano la statua un simbolo di protezione e devozione. Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Terralba in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Oristano e coordinate dalla Procura della Repubblica di Oristano, hanno permesso di ritrovare la statua il 26 gennaio, a pochi giorni dal furto.





Purtroppo, la Madonna era stata rinvenuta in sette frammenti, ma grazie al lavoro meticoloso dell'artista Dina Pala, la statua è stata restaurata e riportata al suo stato originale. Durante la Messa di oggi, curata dai Parroci Don Mattia e Don Andrea, è stata sottolineata l'importanza del ritrovamento, non solo come recupero di un bene religioso, ma anche come segno tangibile della collaborazione tra le forze dell'ordine e la comunità. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha evidenziato come il successo dell'operazione sia il frutto di un coordinamento efficace con la Polizia Municipale e dell'importanza del rapporto di fiducia tra cittadini e Carabinieri, sempre pronti ad ascoltare e sostenere le comunità, specialmente nei piccoli borghi e comuni. Le indagini per identificare gli autori del furto sono tutt'ora in corso, ma il ritrovamento della statua ha già riportato serenità e speranza nella comunità di Terralba, che oggi ha potuto riabbracciare uno dei suoi simboli più cari.

Questa mattina, nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Terralba, si è celebrato un evento particolarmente sentito dalla comunità locale: la restituzione della Statua della Madonna "Nostra Signora di Bonaria", trafugata lo scorso 19 gennaio e ora finalmente tornata al suo posto grazie all'intervento dei Carabinieri. La cerimonia, che ha visto la partecipazione del Sindaco e delle Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia, ha rappresentato un momento di grande commozione e sollievo per i cittadini terralbesi.