Il PD di Alghero risponde all’ex Assessore Cocco: "Serve serietà, non disinformazione"

Questa riorganizzazione, come affermano, si discosta nettamente dall'operato del precedente governo di centrodestra, che viene descritto come caotico e poco efficace. "La pretesa dell’ex Assessore Cocco di elevare a modello la gestione della macchina comunale durante il suo mandato è una palese menzogna", afferma il PD nel comunicato. "Le sue dichiarazioni sembrano ignorare il caos amministrativo che ha caratterizzato la sua gestione, culminato in una serie di sostituzioni fatte ad appena un mese dalla fine del suo mandato. Questa giunta, al contrario, sta lavorando per una riorganizzazione seria e tempestiva dell’apparato dirigenziale, con l’obiettivo di garantire stabilità e una prospettiva chiara per i prossimi cinque anni di ricostruzione e rilancio della città." Il comunicato prosegue evidenziando come l'attuale amministrazione stia utilizzando metodi legali e trasparenti per la selezione dei dirigenti, inclusa la procedura dell’"interpello pubblico", già adottata anche durante la giunta di cui Cocco faceva parte.





"È sorprendente", continua il PD, "che l’ex Assessore non ricordi che la stessa procedura fu utilizzata nel 2020 per l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato, ancora in servizio presso il Comune di Alghero." La replica del PD si chiude con una dura critica all’ex Assessore Cocco e a chi lo supporta nelle sue affermazioni, accusandolo di generare allarmismi infondati e di dimostrare una scarsa serietà. "Siamo sgomenti", conclude il comunicato, "per il fatto che Cocco, per cinque anni, sia stato uno dei decisori sulle sorti della nostra comunità. Ora è il momento di serietà e azioni concrete, non di disinformazione." Il Partito Democratico invita, dunque, a concentrarsi sul lavoro necessario per rilanciare Alghero, respingendo al mittente ogni tentativo di distogliere l’attenzione dai problemi reali con polemiche pretestuose.

Il Partito Democratico di Alghero non lascia passare sotto silenzio le recenti dichiarazioni dell’ex Assessore Cocco, che è stato accusato di fare affermazioni "ardite" e di distorcere le notizie per confondere i cittadini. In un comunicato diffuso oggi, il PD ha ribadito la necessità di un cambiamento deciso nell'amministrazione comunale, un cambiamento che, secondo il partito, è già in corso grazie all’attuale giunta. Il PD, insieme alla maggioranza di governo cittadino, sottolinea che l'obiettivo principale è quello di riorganizzare e stabilizzare la macchina amministrativa comunale, per renderla efficiente e capace di affrontare le sfide che la comunità di Alghero richiede.