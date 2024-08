Alghero in crisi: Crollo del turismo e allarme per l'economia locale





I risultati sono inquietanti: le vendite dei fornitori e grossisti di alimenti e bevande hanno subito una contrazione che varia dal 25% al 37%. "Da anni chiediamo la creazione di un tavolo di esperti per affrontare la crisi del settore turistico e della città stessa", ha dichiarato Lombardi. "Alghero ha bisogno di un'offerta turistica all'altezza della domanda, ma attualmente non è in grado di fornire nemmeno i servizi essenziali. Strade sporche, servizi carenti e problemi di sicurezza stanno minando la reputazione della città."





Lombardi ha inoltre puntato il dito contro l'assessorato al Turismo e Sviluppo Economico, accusandolo di inattività di fronte a problemi sempre più gravi. "L'assessore sembra più interessato a osservare il declino piuttosto che a prendere provvedimenti concreti", ha aggiunto. "Alghero rischia di scomparire dalle rotte dei principali tour operator, con molte attività che potrebbero chiudere i battenti per fallimento." Lombardi conclude con un appello urgente: "È necessario intervenire con misure concrete ed efficaci per salvare Alghero e il suo settore turistico. Solo un'azione decisa potrà restituire alla città il ruolo che merita nel panorama turistico sardo."

Alghero, una delle principali destinazioni turistiche della costa nord-occidentale della Sardegna, sta vivendo una stagione ben lontana dalle aspettative. Nonostante gli eventi di Ferragosto, che avrebbero dovuto attirare un gran numero di turisti, la città si trova di fronte a una situazione preoccupante, con un calo significativo delle attività economiche legate al turismo. Marco Lombardi, referente regionale dell'associazione "Mioitalia", ha analizzato i dati relativi ai mesi di giugno e luglio, confrontandoli con quelli della scorsa stagione.