Piogge e sversamenti: Cinque spiagge di Santa Teresa Gallura interdette alla balneazione

Consapevole del disagio che questo comporta, soprattutto per i tanti turisti che hanno scelto Santa Teresa Gallura come meta per le proprie vacanze estive, la sindaca ha voluto rassicurare i suoi concittadini e i visitatori. «La sicurezza e la salute pubblica sono la nostra priorità assoluta», ha ribadito, sottolineando l'impegno dell’amministrazione comunale nel monitorare costantemente la qualità delle acque insieme alle autorità competenti e ai tecnici specializzati. Matta ha espresso fiducia nel fatto che le condizioni torneranno presto alla normalità, consentendo a tutti di tornare a godere del mare cristallino che rende Santa Teresa una delle destinazioni più ambite della Sardegna. Nel frattempo, ha invitato a esplorare le altre meraviglie del territorio, dai paesaggi mozzafiato alle ricchezze culturali, che fanno di questo angolo di Sardegna una meta unica e affascinante. Questo episodio, che si inserisce in un quadro più ampio di emergenze ambientali che stanno colpendo varie zone d’Italia, è un campanello d'allarme su quanto il nostro ecosistema sia fragile e su come le condizioni meteorologiche estreme possano mettere a rischio non solo il turismo ma anche la salute pubblica. Rimane da vedere quanto tempo sarà necessario per ripristinare la sicurezza delle acque, ma una cosa è certa: Santa Teresa Gallura e le sue comunità non si arrenderanno, continuando a lavorare con determinazione per proteggere e valorizzare il proprio territorio.

Un'amara sorpresa attende i residenti e i turisti di Santa Teresa Gallura: cinque delle sue più celebri spiagge sono state dichiarate non balneabili a causa degli sversamenti provocati dalle intense piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore. Le spiagge di La Marmorata, Porto Quadro, Cala Sambuco e la rinomata Rena Bianca, perla della costa gallurese, sono state temporaneamente interdette alla balneazione. L’annuncio è stato dato direttamente dalla sindaca Nadia Matta attraverso i suoi canali social. Con un messaggio chiaro e trasparente, la prima cittadina ha avvisato la comunità dei divieti imposti, spiegando le ragioni dietro questa decisione difficile ma necessaria. «Le intense e straordinarie piogge hanno purtroppo provocato sversamenti nelle acque del nostro litorale, come in altri litorali di tutta Italia, rendendo temporaneamente non sicura la balneazione», ha dichiarato Matta.