Alghero: Una carta per chi sceglie il cuore della città

Ma c'è di più. Questa carta non è solo un'opportunità per risparmiare qualche euro. È un simbolo di resistenza, contro la tendenza a vedere il centro storico svuotarsi di vita per lasciare spazio solo ai turisti di passaggio. "La nostra Holiday Card è un’idea che vuole premiare chi supporta l’economia locale," spiegano dal direttivo del CCN. Un messaggio chiaro: qui, il commercio è una questione di cuore, non di moda. L’iniziativa è partita con l’Alguer Wine Week e ha già preso piede, con una distribuzione che è entrata nel vivo durante l’estate. Ora, il CCN invita tutte le attività del centro storico ad aderire e tutti i cittadini a richiedere la Holiday Card.





"È gratuita e disponibile per tutti," ribadiscono. Il CCN Al Centro Storico si propone di valorizzare le imprese e i negozi che tengono viva l'anima di Alghero. E questa carta, semplice ma efficace, è solo l'ultima trovata per ricordare a tutti che il centro storico non è solo un luogo da visitare, ma da vivere. Per saperne di più, basta un click sui canali social del CCN o una visita al sito ufficiale. Ma il vero consiglio? Passate in centro, ritirate la vostra Holiday Card e scoprite voi stessi cosa significa fare acquisti ad Alghero.

