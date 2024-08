Stalker arrestata a Monserrato: violato il divieto di avvicinamento, ma viene rilasciata

I carabinieri, intervenuti prontamente, avevano raccolto prove sufficienti per far scattare la misura cautelare. Ma la donna non si è fermata. Nonostante il chiaro ordine di non avvicinarsi, ha continuato a violare la legge, fino a essere nuovamente sorpresa nella notte, attorno alla mezzanotte, quando le vittime, impaurite dalla sua presenza, hanno chiamato il 112. L’intervento dei carabinieri di Selargius è stato immediato: la 47enne è stata arrestata sul posto. Eppure, nonostante le violazioni ripetute e la gravità della situazione, l’autorità giudiziaria ha deciso per il rilascio immediato, senza ulteriori provvedimenti. La vicenda lascia un senso di inquietudine e una domanda inevasa: quanto ancora dovranno vivere con la paura, queste persone, prima che la giustizia faccia davvero il suo corso?

Non è bastato il divieto di avvicinamento a 500 metri e il divieto di dimora per fermarla. Una donna di 47 anni è stata arrestata dai carabinieri a Monserrato, sorpresa ancora una volta nei pressi della casa delle sue ex conviventi, da cui avrebbe dovuto tenersi lontana. La vicenda, iniziata lo scorso febbraio, è una storia di persecuzione che sembra non avere fine. Tutto è cominciato con una denuncia per stalking, presentata dalle vittime dopo mesi di minacce e atti di danneggiamento.