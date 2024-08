Sanità, Ledda (CISL): “Da incontro con Todde e Bartolazzi ci attendiamo risposte concrete”

“Abbiamo visto tante proposte per ridurre le liste d’attesa, ma i risultati sono stati deludenti. Ora è il momento di agire, senza ulteriori tentennamenti,” ha affermato Ledda, evidenziando la necessità di interventi rapidi e concreti. Il sindacalista ha sottolineato l'importanza di un cambiamento reale e immediato: “Non ci sono più margini per continuare a rimandare. La sanità pubblica sarda è in una condizione critica, e il tempo per invertire la rotta sta finendo.” Ledda ha quindi fatto capire chiaramente che l'incontro dovrà produrre risultati tangibili, e che l’urgenza della situazione richiede che le istituzioni e i dirigenti si assumano le proprie responsabilità senza ulteriori esitazioni.

Il segretario generale della Cisl sarda, Pier Luigi Ledda, ha chiarito le aspettative dei sindacati in vista dell'incontro con la presidente della Regione, Alessandra Todde, e l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi. “Porteremo all’incontro una lista di problemi urgenti e un documento con proposte attuabili. Ci aspettiamo risposte concrete e un cronoprogramma preciso per affrontare le emergenze,” ha dichiarato Ledda, sottolineando che la situazione della sanità in Sardegna non permette ulteriori ritardi. Le problematiche del sistema sanitario regionale, con disservizi e carenze che continuano ad accumularsi, richiedono soluzioni immediate.