Alghero, nuove assunzioni a tempo determinato: Il Comune cerca dirigenti tecnici e un nuovo comandante della Polizia Locale

Queste nuove selezioni sostituiscono il precedente bando del 13 aprile 2024, ora revocato, che prevedeva l’assunzione di due dirigenti tecnici a tempo indeterminato. Uno di questi ruoli sarà invece coperto tramite lo scorrimento di graduatorie esistenti presso altri enti locali. L'amministrazione punta così a rafforzare la propria struttura con figure qualificate, rispondendo alle esigenze operative e strategiche del territorio.

La Giunta comunale ha approvato l'avvio di nuove procedure di selezione pubblica per l'assunzione di dirigenti tecnici e del Comandante del Corpo di Polizia Locale. Le nuove posizioni saranno coperte con contratti a tempo determinato, in base all’art. 110 del D.Lgs. 267/2000. I bandi, pubblicati il 14 agosto, offrono un’opportunità per professionisti specializzati di entrare a far parte dell’amministrazione comunale. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a 20 giorni dalla data di pubblicazione.