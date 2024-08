Alghero potenzia la gestione dei rifiuti: Inaugurazione del terzo ecocentro domani a Santa Maria La Palma

Santa Maria La Palma, una borgata che storicamente ha sofferto per la mancanza di infrastrutture adeguate, beneficerà finalmente di un centro che faciliterà la gestione e il riciclo dei rifiuti, offrendo ai cittadini un punto di riferimento per lo smaltimento corretto di materiali che altrimenti potrebbero finire in discarica. Questo nuovo Ecocentro si aggiunge agli altri due già operativi nel territorio algherese: uno situato a Galboneddu e l'altro in Regione Mamuntanas. Entrambe le strutture hanno già dimostrato la loro efficacia nell'alleggerire il carico sui servizi di raccolta rifiuti e nel promuovere una maggiore responsabilità ambientale tra i cittadini.





Il Presidente della V Commissione, Christian Mulas, ha dichiarato che la commissione consiliare ambiente si riunirà giovedì 22 agosto presso il Centro Servizi Ciclat, in Regione Ungias Galanté, per discutere ulteriormente l'integrazione di questo nuovo Ecocentro nel sistema di gestione rifiuti della città e per garantire che tutte le operazioni procedano senza intoppi. L'inaugurazione dell'Ecocentro di Santa Maria La Palma rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un sistema di gestione rifiuti moderno e responsabile, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di proteggere l'ambiente per le future generazioni. Con tre centri di raccolta operativi, Alghero si pone come esempio di efficienza e sostenibilità nel panorama della gestione dei rifiuti in Sardegna.

Domani, mercoledì 21 agosto 2024, Alghero inaugurerà il suo terzo Ecocentro nella borgata di Santa Maria La Palma, segnando un passo importante verso una gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile per la città. Questo nuovo impianto, realizzato grazie a un finanziamento di 133 mila euro stanziato dalla Regione Sardegna, sarà ufficialmente aperto alle ore 09:00 con una cerimonia alla quale parteciperanno le autorità locali, tra cui il Sindaco Raimondo Cacciotto, l'Assessore all'Ambiente Rainero Selva, il Presidente della V Commissione Christian Mulas e il Presidente del Comitato di Santa Maria La Palma, Amabile Simbula.