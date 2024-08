Operazione dei Carabinieri: Arrestato a Castel Volturno il truffatore che ha ingannato un'anziana ad Oristano

L’anziana donna, nella tranquillità della sua casa, è stata contattata da un uomo che si è finto avvocato, amico della figlia e del genero. Le sue parole sono state l’inizio di un incubo. Con la freddezza di chi non conosce pietà, l’uomo ha informato la signora che la figlia era coinvolta in un grave incidente stradale, e che solo un risarcimento immediato di 35.000 euro avrebbe potuto salvarla da una condanna certa. Il truffatore, che si è spacciato per carabiniere, ha saputo toccare le corde più sensibili del cuore materno: la paura per la sorte della figlia.





Le ha descritto un quadro agghiacciante, dipingendolo con i colori della disperazione, arrivando persino a farle ascoltare un audio in cui una voce, che lei ha creduto fosse quella della figlia, implorava aiuto. È stato allora che la donna, sopraffatta dall’angoscia, ha rivelato all’impostore i suoi risparmi, 17.530 euro, custoditi con cura, insieme ai gioielli più preziosi, simboli di una vita intera. Alle 10:30, l’inganno ha preso forma fisica: un uomo, con la freddezza di chi sa di poter agire impunemente, è entrato nella casa dell’anziana. Con un perfetto tempismo, orchestrato nei minimi dettagli, ha ritirato denaro e monili, prima di congedarsi con il cellulare e la carta di credito della vittima. Il colpo di grazia è arrivato poco dopo, quando la figlia, vera, ha chiamato la madre, preoccupata per delle notifiche bancarie sospette. Solo allora l’anziana ha compreso di essere stata vittima di un raggiro ignobile.





Questa truffa, che fa emergere un’inquietante organizzazione criminale, non è un semplice fatto di cronaca nera. È un ritratto di un male antico e senza tempo, che si annida nelle pieghe più buie della nostra società: la capacità dell’uomo di approfittarsi dei più deboli, di giocare con i loro sentimenti e le loro paure per trarne un vantaggio. Il tutto senza il minimo rimorso, senza un’ombra di compassione. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica del crimine, identificando l’autore materiale, un uomo che non ha esitato a viaggiare dalla Campania alla Sardegna per portare a termine il suo piano. La macchina usata per il colpo, una Volkswagen Tiguan intestata a una società di leasing, è uno dei tanti indizi che hanno permesso ai Carabinieri di arrivare a lui. Ma questo arresto non è la conclusione dell’indagine. I legami che legano l’indagato ad altri complici sono ancora in fase di accertamento, e si sospetta che dietro questo crimine si celi un gruppo ben organizzato, capace di muoversi con precisione chirurgica. La truffa ai danni di questa anziana signora ci ricorda, tristemente, quanto sia fragile la nostra sicurezza, quanto la solitudine e la vulnerabilità possano trasformarsi in trappole mortali. Ma ci ricorda anche l’importanza della giustizia, del lavoro incessante delle forze dell’ordine, che con pazienza e determinazione lottano per difendere chi, come questa donna, non ha nessuno a cui affidarsi. In un mondo sempre più indifferente, dove il denaro sembra essere l’unico valore rimasto, dobbiamo chiederci cosa ci rende davvero umani. È forse la capacità di proteggere i più deboli, di sentirci responsabili gli uni degli altri? O siamo destinati a perdere questa battaglia, vittime noi stessi di una società che, come in questa storia, sembra aver dimenticato la compassione? Il caso è ancora aperto. Le indagini proseguono. Ma una cosa è certa: non possiamo permetterci di chiudere gli occhi di fronte a crimini come questo. Ogni truffa, ogni inganno ai danni dei più fragili, è un atto che ci riguarda tutti. E tutti, nessuno escluso, dobbiamo fare la nostra parte per fermarlo.

All’alba di sabato 17 agosto 2024, un’operazione congiunta dei Carabinieri di Oristano e Mondragone ha portato all’arresto domiciliare di un trentunenne di Castel Volturno, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di una delle più vili truffe che si possano immaginare: un inganno ordito ai danni di un’anziana signora di Oristano, sola e fragile, inganno che ha portato alla sottrazione di denaro e gioielli preziosi. Il crimine si è consumato in pochi, drammatici minuti il 9 maggio scorso, ma la sua preparazione è durata molto più a lungo, segno di una lucida e spietata pianificazione.