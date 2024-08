Lite tra conducenti a Pula termina con un ferito

L'uomo è stato trasportato all'Ospedale Brotzu per le cure mediche del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione Locale, ma al momento sembra che non sia stata formalizzata alcuna querela.

Nella tarda serata di sabato, intorno alle 21, in Via Vittorio Emanuele a Pula, un giovane di 26 anni alla guida di uno scooter Honda, con una donna di 25 anni come passeggera, ha avuto una discussione con un uomo di 53 anni, residente a Capoterra. Un episodio che, per motivi futili, è degenerato dalle parole alle mani: il giovane ha colpito violentemente il 53enne con il casco, causandogli ferite che hanno reso necessario l'intervento del personale del 118.