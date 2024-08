Is Mirrionis: Donna investita, resta il dubbio sulle strisce pedonali

La Polizia Locale, intervenuta rapidamente sul posto, sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando le tracce lasciate sull'asfalto. L’incidente ha destato preoccupazione nel quartiere, dove i residenti lamentano da tempo l’assenza di adeguati controlli sul traffico e la scarsa visibilità in alcuni punti critici della viabilità. Is Mirrionis è un’area con una forte densità abitativa e un traffico costante, condizioni che spesso mettono a rischio la sicurezza dei pedoni, soprattutto quelli più anziani. Jose Marongiu, portata in ospedale in condizioni apparentemente stabili, è ora sotto osservazione.





La prognosi non è stata ancora sciolta, ma le sue condizioni sono monitorate attentamente dai medici. Mentre si attendono i risultati definitivi dei rilievi per stabilire le responsabilità dell’incidente, l’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale nel quartiere. Troppo spesso le cronache riportano casi simili, dove l’incertezza sulle circostanze e la velocità dei mezzi in transito diventano un pericolo costante per i cittadini. La speranza è che questo episodio serva a promuovere una maggiore attenzione al rispetto delle regole della strada e, soprattutto, a salvaguardare le vite umane.

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un brutto episodio ieri, intorno alle 17, nel quartiere di Is Mirrionis. Una donna di 69 anni, Jose Marongiu, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L’impatto l'ha sbalzata a terra, causandole un trauma al piede. Subito soccorsa, è stata trasportata all'Ospedale Santissima Trinità, dove è stata sottoposta alle cure del caso. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Resta infatti da capire se la signora Marongiu stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno al momento dell'investimento.