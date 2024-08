Ferragosto ad Alghero: Un successo tra turismo e sicurezza

La giornata di Ferragosto non è stata solo una festa, ma anche una prova di efficienza per la macchina organizzativa e le forze dell’ordine, che hanno garantito la sicurezza e la tranquillità di tutti i partecipanti. Polizia Locale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e i Barracelli in servizio notturno, insieme agli uomini del Settore Manutenzioni, della Società In House e ai volontari, hanno presidiato il territorio, con un’attenzione particolare alla viabilità e al rispetto delle regole. Un plauso speciale è stato indirizzato dal Sindaco Raimondo Cacciotto a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dall’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana.





Fin dalle prime ore del mattino, infatti, è stato necessario un superlavoro per ripulire l’area portuale e restituirla alla sua bellezza originaria, dopo la pressione della notte. "Un forte ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di questa grande festa popolare", ha dichiarato il Sindaco. Ma non solo festa: la giornata è stata anche occasione per ribadire l'importanza del rispetto del territorio. "Ringrazio, inoltre – ha aggiunto il Sindaco – tutti coloro che si sono impegnati per limitare al massimo i comportamenti incivili nei litorali e nella Pineta di Maria Pia". La città di Alghero, sempre più meta di richiamo turistico, lo dimostrano i dati della stagione, vede in questa crescita una possibilità di sviluppo economico per il tessuto imprenditoriale locale, ma anche una sfida per preservare la bellezza e l’integrità del territorio. Particolare attenzione è stata riservata all’azione degli uomini della Compagnia Barracellare, che nei giorni a cavallo di Ferragosto hanno intensificato i controlli sui litorali e nelle aree pinetate.





Nella Pineta di Maria Pia si sono concentrate le attività di contrasto ai comportamenti incivili: sono state elevate 22 sanzioni per chi, incurante dei divieti, ha preso possesso delle dune con ombrelloni, 3 sanzioni per campeggio abusivo con sequestro attrezzature, 12 persone sono state multate mentre fumavano in spiaggia, e ben 270 sanzioni sono state elevate per l'inosservanza del divieto di sosta nelle aree pinetate delle Bombarde, Lazzaretto, Cala Dragunara e Sant’Imbenia. Alghero si conferma, dunque, non solo una delle mete preferite del Ferragosto italiano, ma anche un esempio di come turismo e rispetto per l’ambiente possano convivere, grazie all’impegno congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della cittadinanza.

Il Ferragosto ad Alghero è stato all'altezza delle aspettative, confermandosi come uno degli eventi più attesi e partecipati dell'estate sarda. La città è stata pacificamente invasa da turisti e visitatori, attratti dalla bellezza del luogo e dallo spettacolo pirotecnico straordinario che ha illuminato la notte. Decine di migliaia di persone si sono riversate sul Lungomare Barcellona, nell’area portuale, sui bastioni e sulle spiagge della riviera per assistere al tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio, organizzato in collaborazione con la Fondazione Alghero.