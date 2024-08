Alghero: La Giunta comunale interviene per le famiglie in difficoltà

E allora la Giunta ha messo mano al portafoglio. “Abbiamo voluto dare una risposta importante – spiega l'assessore Maria Grazia Salaris, che ha proposto la variazione al bilancio – per accorciare i tempi di risposta, e soprattutto per dimostrare una rinnovata attenzione ai bisogni delle famiglie. Qui non si fanno proclami, si fanno scelte precise e immediate”. Il totale delle risorse stanziate per i complessivi 1.251 Piani Personalizzati arriva così a 3.807.639 euro. Un piccolo esercito di persone che, grazie a questo intervento, riceverà quel sostegno necessario per tirare avanti. In una realtà come Alghero, non è solo una questione di numeri: è un impegno concreto per non lasciare nessuno indietro.





E così, mentre altrove si discute, qui si agisce. Magari con poche risorse, ma con la chiara volontà di fare il possibile per chi ne ha più bisogno. Un esempio, piccolo ma significativo, di quella politica che non si limita a parole, ma che prova, nel suo piccolo, a cambiare le cose.

In un'Italia che si affanna a rincorrere le emergenze, c'è chi prova a mettere ordine almeno nella sua piccola patria. È il caso della Giunta Comunale di Alghero, che ha appena destinato 400 mila euro di fondi di bilancio per sostenere le famiglie in difficoltà. Non è una somma da capogiro, certo, ma è un segnale chiaro: qui non si fa solo la conta dei problemi, si cercano soluzioni. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Legge 162/98, una norma che punta a dare respiro a chi si trova in situazioni di fragilità. E di fragilità, ad Alghero, ne sanno qualcosa: il settore delle Politiche Sociali si trova a gestire 1.027 Piani Personalizzati, un numero già alto di per sé, ma che è lievitato con l'aggiunta di altri 224 casi. Quando la domanda aumenta, la risposta non può farsi attendere.