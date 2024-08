Sardegna, estate 2024: Il turismo rallenta e le spiagge si svuotano

Un altro fattore determinante è stato l'aumento dei prezzi delle strutture ricettive. Se è vero che la Sardegna offre un’esperienza unica, è altrettanto vero che il costo di una vacanza sull’isola è diventato proibitivo per molte famiglie. A fronte di ciò, il turismo outdoor ha registrato una crescita, con sempre più persone che scelgono campeggi e strutture all’aria aperta, attratte da una formula che coniuga natura e risparmio. Ma non è solo una questione economica. Le temperature record registrate quest’estate hanno spinto molti turisti a evitare il caldo torrido di luglio e agosto, preferendo viaggiare nei mesi meno caldi, come giugno o settembre.





Questo ha diluito le presenze durante l’anno, ma ha lasciato vuoti i mesi estivi, tradizionalmente i più affollati. Questa tendenza segna una battuta d’arresto per un’isola che ha sempre fatto del turismo estivo il suo punto di forza. Non si tratta solo di numeri, ma di un cambiamento che impone riflessioni profonde su come la Sardegna possa continuare a essere competitiva in un mercato turistico in rapido mutamento. Tuttavia, la risposta a queste sfide non può essere lasciata al caso o alle promesse di rito: richiede un ripensamento strategico e un’azione concreta per adattarsi a un futuro che si preannuncia sempre più incerto.

Quest'estate, le spiagge della Sardegna sono apparse meno affollate del solito, e anche la vita notturna ha subito una battuta d'arresto. Non si tratta di semplici impressioni: i dati confermano una flessione significativa nelle presenze turistiche sull’isola, con un calo che in alcune aree ha raggiunto il 25% rispetto all'anno record del 2022.. Le ragioni di questa diminuzione sono molteplici e complesse. In primo luogo, l’aumento dei costi di trasporto ha giocato un ruolo decisivo. I prezzi di voli e traghetti, in costante ascesa, hanno reso la Sardegna una destinazione meno accessibile, soprattutto per i turisti stranieri. Questo ha portato molti a cercare alternative più economiche, spesso fuori dall’Italia.