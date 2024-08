Sassari: Tragedia a Ferragosto, un morto e un ferito in due incidenti

Nella stessa notte, altri due incidenti hanno richiamato l'attenzione delle autorità. Sulla provinciale 25, una Chevrolet Matiz si è schiantata contro un muro. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso, mentre i carabinieri di Sorso e i tecnici dell'Enel lavoravano per mettere in sicurezza l'area. Poco dopo, sulla vecchia strada per Alghero, un altro veicolo ha perso il controllo, ribaltandosi più volte e finendo avvolto dalle fiamme. Anche qui, l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per evitare il peggio. Questo Ferragosto, che doveva essere un momento di festa e di riposo, si è trasformato in una giornata di lutto e sofferenza per troppe famiglie. La tragedia di Giuseppe Cozzolino si aggiunge a una lunga serie di incidenti che ricordano a tutti noi la fragilità della vita e l'importanza di non abbassare mai la guardia sulle strade.

Le strade del sassarese hanno visto scorrere altro sangue in questa torrida estate di Ferragosto. Giuseppe Cozzolino, 65 anni, ha perso la vita sulla provinciale 24, tra Olbia e Loiri, in uno scontro frontale che non ha lasciato scampo. Cozzolino guidava la sua Opel Corsa quando si è trovato davanti una Range Rover, guidata da un uomo di 75 anni. L’impatto, violento e devastante, ha spezzato la vita di Giuseppe, aggiungendo il suo nome alla lunga lista di vittime delle strade sarde. Ma il dramma di questa storia non finisce qui. Giuseppe Cozzolino non era un nome sconosciuto a chi vive in questa terra. Solo due anni fa, suo fratello Toni è stato vittima di uno degli atti di violenza più crudeli che Olbia ricordi: bruciato vivo in piena strada dal vicino di casa, Davide Iannelli. Una tragedia che aveva già segnato la famiglia Cozzolino, lasciando cicatrici profonde. Il destino sembra accanirsi su questa famiglia, e ancora una volta, le strade della Sardegna sono state teatro di un dolore che nessuna parola può alleviare. Il conducente della Range Rover, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Olbia, dove lotta tra la vita e la morte.