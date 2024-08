Il giallo di San Sperate: Nuove ombre Sul caso Deidda

In entrambi i casi, si parla di manipolazioni, di bugie costruite per allontanare i sospetti, e di cadaveri che scompaiono per poi essere ritrovati in circostanze misteriose. Nelle ultime settimane, gli inquirenti hanno ritrovato indumenti e tracce che potrebbero essere legate alla Deidda, aggiungendo ulteriore tensione a un’indagine che sembra destinata a svelare nuovi e agghiaccianti dettagli. L’attenzione si concentra ora su Sollai, che continua a negare ogni coinvolgimento, ma il confronto con il modus operandi di Farci non lascia indifferenti gli investigatori. San Sperate, ancora sconvolta, attende risposte che potrebbero arrivare a breve. La verità è nascosta in un intricato groviglio di indizi che gli inquirenti stanno faticosamente dipanando, per chiudere una volta per tutte il cerchio su due storie di morte che sembrano incredibilmente intrecciate.

A San Sperate, il giallo della scomparsa di Francesca Deidda ha gettato una nuova ombra inquietante sul paese, già segnato da un passato di sangue. Igor Sollai, marito della vittima, continua a proclamarsi innocente nonostante le accuse pesanti di omicidio e occultamento di cadavere. Gli inquirenti stanno facendo luce su una vicenda che sembra incredibilmente collegata ad altri casi di cronaca nera sarda, riportando alla ribalta un nome che non è nuovo alle cronache giudiziarie: Massimiliano Farci. Farci, già condannato all'ergastolo per l'omicidio di Roberto Baldussi nel 1999 – un caso che ha scosso San Sperate per la brutalità con cui fu perpetrato – è tornato al centro dell'attenzione per la morte della sua compagna, Speranza Ponti. La donna, scomparsa nel 2019, venne ritrovata morta dopo due settimane di ricerche. Farci, che si trovava in regime di semilibertà per l'omicidio Baldussi, ha sempre sostenuto che Ponti si fosse suicidata, ma le prove raccolte lo hanno portato a una nuova condanna all’ergastolo, confermata nel 2024. Le similitudini tra il caso Ponti e la scomparsa di Francesca Deidda sono inquietanti.