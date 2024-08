Incidente a La Maddalena: si ribalta un camion della Nettezza Urbana in Via Cagliari. Attimi di paura





Tuttavia, la situazione più delicata è emersa quando è stato necessario estrarre l’autista del camion, rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Un’operazione complessa, svolta con la massima cautela e precisione, che ha richiesto diversi minuti di lavoro intenso. Una volta liberato, l’uomo è stato prontamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto. Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate sulle sue condizioni, ma l’apprensione è palpabile tra i colleghi e i residenti della zona. Nel frattempo, la Polizia Locale ha disposto la chiusura temporanea di Via Cagliari, per consentire le operazioni di bonifica e ripristino della sicurezza stradale. La viabilità, già complessa in un’isola dalla conformazione urbanistica particolare, subirà inevitabilmente ulteriori disagi fino alla riapertura della strada, prevista solo al termine delle operazioni di pulizia. Un episodio che lascia l’amaro in bocca, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei mezzi in servizio pubblico e sulla necessità di maggiori controlli preventivi. Resta l’angoscia per le sorti dell’autista, a cui tutta la comunità isolana rivolge un pensiero di solidarietà.

La Maddalena (OT) - Nella quiete del primo pomeriggio di ieri, un evento drammatico ha scosso la tranquillità di Via Cagliari, una delle arterie principali dell’isola. Un camion della Nettezza Urbana, impegnato nel consueto giro di raccolta dei rifiuti, si è improvvisamente ribaltato, bloccando completamente la circolazione e seminando il panico tra i passanti. Le cause dell’incidente restano ancora avvolte nel mistero. Un’anomalia tecnica? Un malore del conducente? Su questo stanno indagando le autorità competenti. Ciò che è certo è che l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi. Arrivati sul luogo pochi minuti dopo la chiamata, i pompieri hanno proceduto con estrema professionalità alla messa in sicurezza del mezzo, scongiurando ulteriori pericoli in un contesto già altamente critico.