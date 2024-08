Scontro di nervi ad Alghero: tensioni in un parcheggio durante l’afa agostana

L'uomo, notando la targa straniera della vettura della signora, avrebbe mostrato un atteggiamento che la testimone ha percepito come arrogante. Nonostante la tensione crescente, l'uomo non è mai sceso dalla sua auto, ma ha cercato di imporsi con la sola presenza del veicolo. Solo quando ha sentito la signora parlare in italiano, con un marcato accento sardo, ha deciso di ritirarsi in fretta. A peggiorare ulteriormente la situazione, una terza persona, una donna che nel parcheggio, ha commentato ad alta voce, con tono sprezzante, presumendo che la signora fosse una turista straniera: "Complimenti alla signora che urlava tanto contro gli stranieri, ma lei, essendo del Nord Italia, qui è straniera", ha ribattuto con fermezza la testimone. Il racconto della signora mette in evidenza non solo un episodio di maleducazione, ma anche una certa insofferenza che, sotto il caldo cocente di agosto, può portare a reazioni sopra le righe, rendendo le giornate estive in luoghi affollati come Alghero particolarmente tese.

Ad Alghero, nel pieno di una calda giornata agostana, un normale momento di shopping si è trasformato in un acceso scontro verbale tra automobilisti. La scena si è svolta nel parcheggio di un noto supermercato, dove una signora, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha vissuto un episodio che ha dell'incredibile. Secondo il suo racconto, mentre attendeva di occupare un parcheggio, un uomo, presumibilmente del Nord Italia, avrebbe cercato di forzare il suo ingresso nello stesso spazio con l'auto. "Ha cercato di schiacciarmi con la macchina per prendere il posto dove ero in attesa prima che lui arrivasse", ha raccontato la signora, ancora visibilmente turbata.