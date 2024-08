Allarme meningite ad Alghero: chiocciole giganti africane sequestrate in aeroporto, rischi per la salute e devastazione ambientale





Questi animali, tra i più invasivi al mondo, si nutrono di oltre 500 specie di piante, devastando colture e riserve naturali. Ma non è tutto: sono anche portatori di un parassita che può causare la meningite, mettendo seriamente a rischio la salute pubblica. È giunto il momento di mettere un freno a questa invasione, prima che la situazione sfugga ulteriormente di mano. Le autorità, per fortuna, hanno agito sequestrando e disponendo la distruzione di questi esemplari, ma la domanda resta: quanto ancora dobbiamo sopportare prima che si prendano misure serie per proteggere la nostra terra?

Non bastavano l’eolico selvaggio, gli incendi che devastano le nostre terre, e la salute ormai allo stremo. Ora, l'isola di Sardegna è minacciata anche dall'arrivo di ospiti indesiderati, portatori di sventure. Parlo delle chiocciole giganti africane, un pericolo per l'uomo e una catastrofe per l’ambiente. Questa volta è successo ad Alghero, dove quattro chili di queste chiocciole, della specie "Achatina fulica", sono stati sequestrati all’aeroporto, trasportati da un passeggero proveniente dalla Nigeria, via Milano Linate.