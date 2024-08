Porto Cervo: Studente aggredito in discoteca per una foto a Geolier

"Non era stato palesato in alcun momento il divieto esplicito di scattare foto nel locale o fare video", ha precisato la legale, sottolineando l'assurdità di quanto accaduto. Dopo l’aggressione, il gruppo di amici è stato portato fuori dalla discoteca, dove ha immediatamente contattato la polizia. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. Lo studente è stato medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Olbia, dove gli sono stati assegnati nove giorni di prognosi per le ferite riportate. "Si tratta di una prognosi provvisoria - ha avvertito l’avvocata Reina - poiché il ragazzo ha ancora difficoltà a muovere la mandibola e, tornato in Sicilia, verrà sottoposto a ulteriori controlli medici". L'episodio getta un'ombra su una delle località più esclusive d'Italia, dove il lusso e la mondanità non dovrebbero mai lasciare spazio alla violenza e all'intimidazione. Mentre le indagini proseguono, rimane l’amarezza per una serata che, per un giovane in vacanza, avrebbe dovuto essere solo un momento di svago, e che invece si è trasformata in un evento traumatico da cui sarà difficile riprendersi.

Una tranquilla serata estiva in Costa Smeralda si è trasformata in un incubo per uno studente universitario palermitano, in vacanza con amici. Il teatro dell’accaduto è il Just Me di Porto Cervo, l’ex Just Cavalli, locale di lusso nel cuore della Costa Smeralda, noto per ospitare personaggi di spicco del jet set internazionale. I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 agosto, ma sono emersi solo oggi. Il giovane, insieme ai suoi amici, si trovava nel locale quando ha iniziato a circolare la voce dell'arrivo del rapper napoletano Geolier. Un’atmosfera elettrica, tipica delle notti sarde, ma che questa volta ha avuto un epilogo tutt'altro che festoso. Secondo quanto riportato dall’avvocata Roberta Reina, che rappresenta lo studente, la situazione è precipitata quando qualcuno del gruppo ha messo mano al cellulare. Senza preavviso, i buttafuori sono intervenuti con estrema violenza, aggredendo il ragazzo e colpendolo al volto.