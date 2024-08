Igiene Urbana ad Alghero: Vertice a Porta Terra, il Sindaco Cacciotto chiede un cambio di passo alla Ciclat

Cacciotto ha messo sul tavolo una serie di criticità non più tollerabili: dallo spazzamento delle strade, alla raccolta puntuale dei rifiuti, fino alla cura del verde urbano. "È necessario uno sforzo importante, un forte impegno soprattutto in questo momento cruciale della stagione – ha sottolineato il Sindaco – per questo bisogna ripartire con una svolta decisa, in linea con le aspettative dell’Amministrazione e dei cittadini per un miglioramento del servizio". Non solo parole, ma anche azioni concrete. Il Sindaco ha chiesto a Ciclat di intensificare le operazioni di pulizia, con servizi aggiuntivi per lo svuotamento serale dei cestini e interventi puntuali per il taglio delle erbacce sui marciapiedi. Una richiesta che i vertici dell’azienda, Cesare Bagnari e Francesco Agostini, hanno accolto garantendo la massima disponibilità. Parallelamente, l’Amministrazione ha già messo in moto la macchina dei controlli, con la Polizia Locale impegnata in un’attività di prevenzione e sanzione contro l’inciviltà diffusa e il mancato rispetto delle norme sulla gestione degli ecobox.





L’Assessore Selva ha rilanciato l’appello alla collaborazione dei cittadini e delle attività commerciali: "Chiediamo un impegno collettivo, perché il cambio di passo è più che mai necessario". Non manca una buona notizia: il 19 agosto verrà inaugurato il nuovo Ecocentro di Santa Maria La Palma, che fornirà un importante punto di riferimento per i conferimenti dei rifiuti nelle borgate. Ma non finisce qui. Cristian Mulas, Presidente della Commissione Ambiente, ha puntato i riflettori sul prossimo appalto per l’igiene urbana, chiedendo una maggiore presenza della pulizia manuale nei quartieri, il ritiro notturno dell’umido e del secco, e un lavaggio quotidiano delle strade e del centro storico. Perché, se è vero che molto è stato fatto, è altrettanto vero che molto resta ancora da fare. L’obiettivo è ambizioso, ma necessario: restituire ad Alghero un servizio di igiene urbana degno di una città che vuole guardare al futuro con fiducia.

Non è più tempo di mezze misure. Il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, insieme all’Assessore all’Ambiente Raniero Selva e al Presidente della Commissione Ambiente Cristian Mulas, ha convocato i vertici della Ciclat, l’azienda responsabile dell’igiene urbana, per un incontro decisivo presso Porta Terra. Il messaggio è chiaro: serve una svolta, e serve subito. La stagione estiva è in pieno corso, e con essa l’esigenza di un servizio di igiene urbana che sia all’altezza delle aspettative di cittadini e turisti.