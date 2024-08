L'extratime di Mr Simon: Cagliari avanza in Coppa Italia - 3-1 alla Carrarese, Davide Nicola parte col piede giusto!

Leonardo Pavoletti sfrutta al meglio un calcio di punizione e raddoppia, mandando il Cagliari negli spogliatoi con un meritato doppio vantaggio. È una squadra che cresce col passare dei minuti, che attacca e si mostra sempre più concreta nelle verticalizzazioni. Ma attenzione, perché nella ripresa c'è un piccolo scivolone. Al 55° Augello si fa sorprendere, Scuffet è fuori posizione, e Panico ne approfitta per riaprire la partita. Qui entra in gioco l'occhio clinico di Nicola: il mister legge la partita con saggezza, e i cambi confermano il DNA di questo Cagliari.





Prati e Lapadula, freschi e affamati, continuano a mettere sotto pressione la difesa ospite, finché al 71° Prati chiude i conti. Un gol che il VAR esamina con attenzione, ma alla fine la rete viene convalidata. Prima vittoria ufficiale per Davide Nicola alla guida del Cagliari, e il bilancio è decisamente positivo. La squadra ha mostrato grinta, pressing asfissiante e un'idea chiara di gioco: recuperare palla e verticalizzare rapidamente per mettere in difficoltà gli avversari. Certo, c'è ancora da lavorare per perfezionare il sistema, ma i segnali sono incoraggianti. Il campionato è ormai alle porte, e l'esordio con la Roma all'Unipol Domus sarà un banco di prova importante. Ma se questo è il Cagliari che vedremo in campo, i tifosi possono già iniziare a sognare. Avanti così, ci vediamo alla prima di campionato!

Eccoci qui, siamo ancora all'inizio della stagione, con le gambe dei giocatori appesantite dai carichi di lavoro estivi, ma ieri sera all'Unipol Domus il Cagliari ha mandato un messaggio chiaro: questa squadra è pronta a rispecchiare l'anima combattiva e determinata del suo nuovo allenatore, Davide Nicola. Il primo quarto d'ora non è stato esattamente da incorniciare. Un 3-5-2 un po' ingolfato, con i rossoblù che faticavano a trovare il ritmo giusto. Ma si sa, la pazienza è la virtù dei forti, e al 33° minuto ecco la prima scintilla: è Piccoli, uno dei nuovi acquisti, a trovare la via del gol. Un segnale di quanto questa squadra sia già in sintonia con le idee del mister. Poi, al 41°, è il momento del "Pavo".