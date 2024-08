Cronaca Cinghialetto vanitoso conquista la spiaggia di Alghero: show tra bagnanti e flash dei fotografi

In una calda giornata di agosto, sotto il sole cocente che avvolgeva la splendida spiaggia tra Alghero e Capo Caccia, un piccolo cinghiale ha rubato la scena, diventando inaspettatamente la star del giorno. Il simpatico animaletto, alla ricerca di un po' di cibo, ha fatto il suo ingresso trionfale tra gli asciugamani dei bagnanti, suscitando subito l'attenzione e la curiosità dei presenti. Invece di spaventarsi o allontanarsi, il cinghialetto ha dimostrato un'incredibile disinvoltura, lasciandosi immortalare dai telefoni e dalle fotocamere che si sono rapidamente moltiplicati attorno a lui. Vanitoso e affatto timido, il piccolo suino si è persino messo in posa, deliziando i suoi improvvisati fotografi con atteggiamenti quasi studiati, tanto che qualcuno tra i presenti non ha resistito a ribattezzarlo scherzosamente "il nuovo padrone di Tamariglio". Non contento di essere al centro dell'attenzione, il cinghialetto ha deciso di rinfrescarsi facendo un tuffo nel mare, regalando così un altro spettacolo ai suoi fan improvvisati. Tra risate e stupore generale, l'animaletto ha continuato la sua piccola scorribanda, guadagnandosi qualche boccone dai generosi bagnanti prima di concedersi un meritato bagno nel bagnasciuga. Sebbene l'episodio abbia suscitato ilarità e affetto, è bene ricordare che la presenza di cinghiali in spiaggia non è priva di rischi. Questi animali, per quanto possano sembrare simpatici e innocui, possono talvolta diventare aggressivi, soprattutto se si sentono minacciati o se ci sono cuccioli nei dintorni.