Cronaca Travolto da un gommone a Villasimius: turista francese in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato ieri nelle acque cristalline di Villasimius, precisamente nella zona di Campulongu. Un turista francese di 62 anni, che si trovava a bordo di un catamarano, è stato travolto dall'elica di un gommone dopo essersi tuffato in mare. Le ferite riportate, profonde e devastanti, hanno immediatamente destato preoccupazione tra i presenti.Il malcapitato, che stava godendo di una giornata di relax al largo della rinomata località sarda, è stato subito soccorso da un diportista che, assistendo alla scena, non ha esitato a intervenire. L'uomo è stato rapidamente trasportato al porto, dove il personale medico del 118 è intervenuto per prestare le prime cure.Le condizioni del turista sono apparse subito critiche, con traumi significativi al volto e al braccio. Data la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo all'Ospedale Brotzu di Cagliari, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.Sull'incidente stanno ora indagando i militari della Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, prontamente intervenuti sulla banchina per raccogliere testimonianze e avviare le procedure investigative del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma si teme che possa trattarsi di un tragico errore di valutazione o di una manovra azzardata.